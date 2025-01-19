شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية الليلة فى سادس أيام بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الأحد، مواجهات قوية على صعيد سادس أيام بطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج .

وتشهد مباريات اليوم ببطولة العالم لقاءات بين كلا من، المجر مع هولندا والنرويج مع البرتغال وبولندا مع سويسرا والأرجنتين مع البحرين والبرازيل مع أمريكا وألمانيا مع التشيك ومقدونيا مع غينيا.

تشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة و الدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.