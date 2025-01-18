الامارات | إهمال الفحص الدوري يهدد الرجال بأمراض «السكري» و«الكبد» و«القلب» و«السرطان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة بدبي أن هناك سبعة أمراض شائعة بين الرجال، يتصدرها داء السكري وأمراض الكبد المزمنة وأمراض القلب، لاسيما أن الرجال يُعرفون بتجاهلهم للأعراض، وتجنُّب زيارة الطبيب. وشددت الهيئة على أهمية إجراء الفحوص الروتينية، للوقاية من الأمراض، والكشف عنها.

وذكرت الهيئة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمراض السبعة الشائعة بين الرجال تتمثل في: «داء السكري، وأمراض الكبد المزمنة، والزهايمر، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة، والسرطانات»، مشيرة إلى أن تلك الأمراض تنتشر نتيجة تجاهل الرجال للأعراض، وتجنب الذهاب للأطباء لمتابعة تلك الأعراض.

ولفتت الهيئة إلى أنه من الضروري إجراء الفحوص الروتينية، ومراجعة الطبيب حال ملاحظة أي أعراض، بهدف الوقاية من الأمراض، والكشف عنها، ومتابعتها بصورة مستمرة، تجنباً لتفاقم المرض.

من جانبه، قال استشاري طب الأسرة، الدكتور عادل سعيد سجواني، إن الرجال بشكل عام عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض أكثر من النساء، وهناك الكثير من الأسباب، ويبلغ معدل إصابة الرجال ببعض الأمراض كالسكري والسمنة وأمراض القلب أكثر من النساء بمرتين إلى ثلاث مرات تقريباً.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن هناك أسباباً رئيسة عدة وراء ذلك، أولها وجود عوامل جينية تجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض من النساء، وثانياً الرجال أقل من النساء في الذهاب للأطباء لإجراء الفحوص الدورية.

وأشار إلى أهمية الفحوص الدورية، والوقائية والكشف لدى طبيب الأسرة كل ستة أشهر أو عام بحد أقصى، خصوصاً أن الكشف المبكر يسهم في الوقاية من الأمراض والعلاج، لافتاً إلى اهتمام النساء بشكل أكبر بالذهاب إلى الطبيب، وإجراء المراجعة والفحوص الدورية.

وتابع: «السبب الثالث، شعور الرجل بالكبرياء، ورغبته في عدم معرفة غيره بأنه مريض باعتبار أنه قوي، لذلك يركن إلى حالة من الرفض وعدم التسليم بالمرض بسهولة، وبالتالي يتقاعس عن الذهاب إلى الطبيب، فضلاً عن أن الرجال يعملون فترات طويلة، وبالتالي يتعرضون لنسبة توتر وضغط نفسي عالٍ، تتبعه بالضرورة حالة من عدم الصراحة بشأن الصحة النفسية، ما ينعكس بالسلب على صحّتهم النفسية وعدم الاعتناء بها، وبالتالي يزداد معدل تعرضهم للأمراض الجسدية».

وأوضح سجواني، أن الأمور متعلقة بشكل كبير بموضوع السمنة، فحينما يصاب شخص بالسمنة قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب والضغط والسكري والسكتة الدماغية والسرطانات وغيرها، مؤكداً أن الوقاية من تلك الأمراض تستلزم إجراء الفحوص الدورية، والاهتمام بالصحة النفسية، وفي حالة الكشف عن المرض يجب تناول الأدوية بانتظام.

ولفت إلى أنه في حال ظهور أعراض على المريض، يكون المرض قد وصل إلى مرحلة أسوأ، وبالتالي لابد من أخذ استشارة الطبيب فوراً وعدم الإهمال.