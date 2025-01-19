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الامارات | باحث إماراتي يستخدم الذكاء الاصطناعي في مراقبة المياه الجوفية

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إعداد: عمرو بيومي 0 تبليغ

  • الامارات | باحث إماراتي يستخدم الذكاء الاصطناعي في مراقبة المياه الجوفية 1/2
  • الامارات | باحث إماراتي يستخدم الذكاء الاصطناعي في مراقبة المياه الجوفية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر الأستاذ المساعد في كلية الهندسة بجامعة الإمارات، الدكتور خالد الغفلي، نظاماً مبتكراً لمراقبة المياه الجوفية يدعم استراتيجيات الإدارة المستدامة للموارد المائية، وذلك من خلال ابتكار نموذج للتنبؤ بمعدل تغيرات منسوب المياه الجوفية عبر الزمن، باستخدام التعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأنجز الغفلي دراسة مبتكرة تهدف إلى فهم ديناميكيات المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، وتحديد العوامل الرئيسة التي تؤثر على تغير منسوبها، إضافة إلى تقديم رؤى قيمة حول كيفية تأثير الظواهر المناخية العالمية على النظم الهيدرولوجية المحلية.

وأكد أن هذه الدراسة تهدف إلى إثبات إمكانات البيانات الفضائية في توفير مراقبة فعالة من حيث الكلفة، وقابلة للتوسع لمراقبة منسوب المياه الجوفية، مشيراً إلى أن أنظمة المراقبة الدقيقة للمياه الجوفية يمكن أن تسهم في إدارة الجفاف والتخطيط للقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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