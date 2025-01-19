الامارات | «همم ملهمة» توثق قصص الكفاح والتميز لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حملتها الجديدة «همم ملهمة» في إطار جهودها المستمرة لتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز دورهم في المجتمع.

وتهدف الحملة إلى توثيق قصص كفاح وتميز نماذج من تلك الفئات تغلبوا على كل التحديات التي واجهتهم، الصحية أو الاجتماعية، مستفيدين من الخدمات العلاجية والتأهيلية التي تقدمها المؤسسة، ومن دعم جميع مؤسسات الدولة اللامتناهي.

وستكون الحملة منصة لتسليط الضوء على حالات ناجحة من أصحاب الهمم الذين تمكنوا من تخطي العديد من الصعوبات وسلبيات الإعاقة، بفضل برامج المؤسسة المتنوعة، سواء كانت في مجالات التأهيل والعلاج، أو التدريب المهني.

وسيتم تصوير هذه القصص الحقيقية وعرضها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، وستشمل أفراداً من مختلف الأعمار والخلفيات، ما يعكس تنوع التجارب ويعزز التواصل المجتمعي حول هذه القضايا، ولتكون مصدر إلهام للمجتمع، وتؤكد على قدرة أصحاب الهمم على التميز والنجاح في مختلف المجالات.

وتعد الحملة بمثابة رسالة أمل تبرز كيف يمكن للأشخاص من مختلف فئات أصحاب الهمم تحقيق التفوق رغم الظروف الصعبة، وتعرض نماذج ملهمة منهم استطاعوا التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهوها، ليحققوا أهدافهم في الحياة، حيث ستعمل الحملة على تشجيع المجتمع على تقديم الدعم والمشاركة في نشر رسائل إيجابية حول أصحاب الهمم من خلال التفاعل مع القصص المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتؤكد الحملة الدور الريادي الذي تلعبه المؤسسة في تمكين هذه الفئة من خلال الخدمات العلاجية والتأهيلية المتخصصة، وتسليط الضوء على تأثير هذه الخدمات في تحسين حياة المستفيدين من خلال تجارب حقيقية، ما يعزز من صورة «زايد العليا» كمؤسسة رائدة في دعم أصحاب الهمم.

كما تسمح بمشاركة الجمهور القصص والتفاعل معها، ما يسهم في نشر الوعي بأهمية دمج أصحاب الهمم في جوانب الحياة كافة.

وتعمل حملة «همم ملهمة» على تحفيز أصحاب الهمم وأسرهم على متابعة مسيرتهم في الحياة عبر عرض قصص حقيقية تُظهر الإمكانات غير المحدودة التي يمكن أن يمتلكها أصحاب الهمم في حال توافر الفرص والدعم المناسب، وستكون هذه القصص مصدر إلهام يساعد في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

وستعمل المؤسسة على التعاون مع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة الذين سيشاركون في نشر هذه القصص وتحفيز المتابعين على التفاعل مع الحملة، إضافة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الحملة والمساهمة في نشر الوعي المجتمعي حول حقوق أصحاب الهمم، ودور المؤسسة في دعمهم.

. الحملة منصة لتسليط الضوء على حالات ناجحة من أصحاب الهمم الذين تمكنوا من تخطي الصعوبات وسلبيات الإعاقة.