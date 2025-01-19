الامارات | جامعة خليفة و«بيورهيلث» تدعمان التطور المهني في قطاع الرعاية الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت جامعة خليفة للعلوم مذكرة تفاهم مع «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، للعمل على تمكين الطلبة والخريجين الإماراتيين من تحسين مهاراتهم، وإتاحة وصولهم للبرامج التدريبية، وتسهيل تعيين الكفاءات الإماراتية في الوظائف العالمية، ما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وسيعزز التعاون آفاق التطور المهني في قطاع الرعاية الصحية من خلال المشاركة في العديد من معارض التوظيف والورش والمشاريع البحثية التعاونية، كما سيسهم في اكتشاف الفرص المتاحة لطلبة وخريجي جامعة خليفة للتعيين في وظائف عالمية في شبكة بيور هيلث.

وقال رئيس جامعة خليفة، البروفيسور إبراهيم الحجري: «نهدف من خلال التعاون مع شبكة رائدة في قطاع الرعاية الصحية إلى تطوير قوة عاملة تمتلك المهارات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتطورة للقطاع الصناعي، وضمان عدم الاكتفاء بتحسين قدراتنا فحسب، بل المساهمة أيضاً في تطبيق الرؤية الأوسع نطاقاً للصحة والعافية في دولة الإمارات».