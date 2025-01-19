اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | جامعة خليفة و«بيورهيلث» تدعمان التطور المهني في قطاع الرعاية الصحية

0 نشر
إعداد: عمرو بيومي 0 تبليغ

  • الامارات | جامعة خليفة و«بيورهيلث» تدعمان التطور المهني في قطاع الرعاية الصحية 1/2
  • الامارات | جامعة خليفة و«بيورهيلث» تدعمان التطور المهني في قطاع الرعاية الصحية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة خليفة و«بيورهيلث» تدعمان التطور المهني في قطاع الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت جامعة خليفة للعلوم مذكرة تفاهم مع «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، للعمل على تمكين الطلبة والخريجين الإماراتيين من تحسين مهاراتهم، وإتاحة وصولهم للبرامج التدريبية، وتسهيل تعيين الكفاءات الإماراتية في الوظائف العالمية، ما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وسيعزز التعاون آفاق التطور المهني في قطاع الرعاية الصحية من خلال المشاركة في العديد من معارض التوظيف والورش والمشاريع البحثية التعاونية، كما سيسهم في اكتشاف الفرص المتاحة لطلبة وخريجي جامعة خليفة للتعيين في وظائف عالمية في شبكة بيور هيلث.

وقال رئيس جامعة خليفة، البروفيسور إبراهيم الحجري: «نهدف من خلال التعاون مع شبكة رائدة في قطاع الرعاية الصحية إلى تطوير قوة عاملة تمتلك المهارات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتطورة للقطاع الصناعي، وضمان عدم الاكتفاء بتحسين قدراتنا فحسب، بل المساهمة أيضاً في تطبيق الرؤية الأوسع نطاقاً للصحة والعافية في دولة الإمارات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements