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صور| الآلاف يستبقون تنصيب ترامب بتظاهرات حاشدة في واشنطن

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تظاهر آلاف الأشخاص في واشنطن السبت ضد سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قبل يومين من عودة الملياردير إلى البيت الأبيض.
ونُظمت التظاهرة الاحتجاجية التي حملت اسم "مسيرة الشعب"، من جماعات عدة ناشطة في مجال الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية، بينها الفريق الذي يقف وراء "مسيرات النساء" التي عمّت البلاد في 21 يناير 2017 بعد تنصيب دونالد ترامب لأول مرة.
آلاف المتظاهرين ضد ترامب في واشنطن - أ ف ب

مسيرة الشعب

والسبت، حمل المتظاهرون لافتات ملونة، واعتمر مشاركون في المسيرة التي أقيمت في وسط العاصمة الفدرالية الأمريكية قبعات وردية صغيرة مع آذان شبيهة بآذان القطة، أو ما يُعرف بـ"قبعات القطط".
وقالت عائشة بيكر بوروز، وهي ناشطة نسوية كانت ضمن الحشد: "هذه القوانين تعرّض حياتنا للخطر. النساء يمتن. أخواتكم، وبناتكم، وأمهاتكم، وصديقاتكم يمتن".
آلاف المتظاهرين ضد ترامب في واشنطن - أ ف ب

عودة دونالد ترامب

تحت أمطار خفيفة، قالت سوزان دوتويلز، التي جاءت من فلوريدا (جنوب شرق) مع ابنتها للمشاركة في التظاهرة، إنها "خائفة" و"غاضبة" من عودة دونالد ترامب.
وأضافت المرأة البالغة 60 عاما: "الكثير من الناس يصوتون ضد مصالحهم الخاصة. لا أفهم ذلك".
آلاف المتظاهرين ضد ترامب في واشنطن - أ ف ب

حقوق المهاجرين

وقالت كارين، وهي متظاهرة تبلغ 40 عاما لم ترغب في ذكر اسم عائلتها: "أحاول أن أظل متفائلة"، و"من الرائع جدا أن أكون محاطة بهذا العدد الكبير من الأشخاص".
آلاف المتظاهرين ضد ترامب في واشنطن - أ ف ب

وأوضحت أنها أتت من أريزونا (جنوب غرب)، وهي المرة الأولى التي تتظاهر فيها في واشنطن، مؤكدة أنها ستواصل "الكفاح في وطنها".
آلاف المتظاهرين ضد ترامب في واشنطن - أ ف ب

ويتظاهر المشاركون في المسيرة من أجل سلسلة قضايا يقولون إنها مهددة من دونالد ترامب، بينها مكافحة الاحترار المناخي، والدفاع عن حقوق المهاجرين.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات مماثلة أخرى في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك نيويورك.
آلاف المتظاهرين ضد ترامب في واشنطن - أ ف ب

بعد فوزه في الخامس من نوفمبر على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، سيُنصّب دونالد ترامب رسميا في مبنى الكابيتول ظهر الاثنين، وسيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى واشنطن مساء السبت لحضور حفل استقبال في أحد ملاعب الغولف التي يملكها وعرض للألعاب النارية.
آلاف المتظاهرين ضد ترامب في واشنطن - أ ف ب

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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