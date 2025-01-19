شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الآلاف يستبقون تنصيب ترامب بتظاهرات حاشدة في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

مسيرة الشعب

عودة دونالد ترامب

حقوق المهاجرين

الدمام - شريف احمد - تظاهر آلاف الأشخاص في واشنطن السبت ضد سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قبل يومين من عودة الملياردير إلى البيت الأبيض.ونُظمت التظاهرة الاحتجاجية التي حملت اسم "مسيرة الشعب"، من جماعات عدة ناشطة في مجال الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية، بينها الفريق الذي يقف وراء "مسيرات النساء" التي عمّت البلاد في 21 يناير 2017 بعد تنصيب دونالد ترامب لأول مرة.والسبت، حمل المتظاهرون لافتات ملونة، واعتمر مشاركون في المسيرة التي أقيمت في وسط العاصمة الفدرالية الأمريكية قبعات وردية صغيرة مع آذان شبيهة بآذان القطة، أو ما يُعرف بـ"قبعات القطط".وقالت عائشة بيكر بوروز، وهي ناشطة نسوية كانت ضمن الحشد: "هذه القوانين تعرّض حياتنا للخطر. النساء يمتن. أخواتكم، وبناتكم، وأمهاتكم، وصديقاتكم يمتن".تحت أمطار خفيفة، قالت سوزان دوتويلز، التي جاءت من فلوريدا (جنوب شرق) مع ابنتها للمشاركة في التظاهرة، إنها "خائفة" و"غاضبة" من عودة دونالد ترامب.وأضافت المرأة البالغة 60 عاما: "الكثير من الناس يصوتون ضد مصالحهم الخاصة. لا أفهم ذلك".وقالت كارين، وهي متظاهرة تبلغ 40 عاما لم ترغب في ذكر اسم عائلتها: "أحاول أن أظل متفائلة"، و"من الرائع جدا أن أكون محاطة بهذا العدد الكبير من الأشخاص".وأوضحت أنها أتت من أريزونا (جنوب غرب)، وهي المرة الأولى التي تتظاهر فيها في واشنطن، مؤكدة أنها ستواصل "الكفاح في وطنها".ويتظاهر المشاركون في المسيرة من أجل سلسلة قضايا يقولون إنها مهددة من دونالد ترامب، بينها مكافحة الاحترار المناخي، والدفاع عن حقوق المهاجرين.ومن المقرر تنظيم احتجاجات مماثلة أخرى في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك نيويورك.بعد فوزه في الخامس من نوفمبر على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، سيُنصّب دونالد ترامب رسميا في مبنى الكابيتول ظهر الاثنين، وسيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى واشنطن مساء السبت لحضور حفل استقبال في أحد ملاعب الغولف التي يملكها وعرض للألعاب النارية.