شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مؤلمة عن انفجار حوش الخردة بعدن .. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسب توجيهات مدير عام شرطة العاصمة عدن اللواء / مطهر الشعيبي ومدير عام مديرية دارسعد رئيس المجلس المحلي الاستاذ / عبود ناجي حسين ، تفقد قائد المنطقة الأمنية السابعة العميد / صالح سعيد الحازمي مكان الانفجار الذي وقع فجر يومنا هذا ، في منطقة البساتين بدارسعد، كما قام بالنزول إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن للاطمئنان على سلامة الجرحى الذين سقطوا أثناء الانفجار ومعرفة وضعهم الصحي.



وبحسب ما ورد في التحقيقات التي قام بها قائد المنطقة الأمنية السابعة العميد / صالح سعيد الحازمي، مع الأشخاص المصابين والناجين من الحادثه ، فقد أكد العمال الذين كانوا متواجدين في الكندم بأن الحشوة كانت ضمن النقلة التي جائت على متن أحد سيارات النقل نوع دينا قادمة من محافظة أبين بغرض كمية من حديد الخردة ، حيث قع انفجار في حوش كبير يتبع لرجل الاعمال / عبدالرحمن المصباحي مخصص لتخزين وكبس الحديد والخردة.



وأكد شهود العيان بأن سائق الدينا الذي يتعامل مع هذا المكبس لأول مره ، قد وصل مع حوالي الساعة 12 من فجر يومنا هذا السبت وباشر على الفور في عملية البيع والشراء والاتفاق مع العمال ومشرف الكندم بإنزال الكمية من على متن الدنيا ، التي تم فرزها وإنزال الحديد منها إلى الأرض ، على يد العامل الجديد / رياض منصور عبدالله منصور ، و هو نازح من محافظة الحديدة ، يسكن في احد مخيمات النازحين بمديرية دارسعد ، وقد سقط قتيلا على الفور وراح ضحية هذا الانفجار ، بينما تم إسعاف 11 شخص اخرين من عمال الكندم الذين كانوا متواجدين في الحوش، 3 منهم في حاله حرجة ومرقدين في العناية المركزة ، بينما 8 أشخاص أصابتهم متوسطة، وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن لتلقي العلاج. كما تسببت الشظايا الناتجة عن الانفجار في أضرار بعدة سيارات كانت متواجدة في الحوش.



هذا وقد وصلت قوة أمنية من شرطة البساتين وطوارئ شرطة دار سعد على الفور، إلى مكان الحادثه بعد سماع الانفجار، لاتخاذ الإجراءات الأولية وتأمين المنطقة وبدء التحقيقات، وقد تبين من التحقيقات الأولية أن الحادثه والاتفجار كان نتيجة وجود حشوه لدخيرة يشتيه بانها خاصه بسلاح الاربيجي كانت مدفونه ومغمورة بالاثربه وقد فقدت معالمها وتنافلت أجراها بسبب الصدى ( الدحل ) ، بينما أكد العديد من العمال وشهود العيان بأن كمية الخرده التي وصلت عبر الدينا كانت مليئة بالاثربه والغبار.



ومن جانبه حث، قايد المنطقة الأمنية السابعة العميد/ صالح الحازمي ملك الحوش والكندم على توفير الدم والمتبرعين بالدم للمصابين حسب طلب الأطباء وايضا الاهتمام بمجارحة الإصابات التي لحقت بهم.