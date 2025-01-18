مصر تأمل إدخال مئات شاحنات المساعدات يوميا إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن هناك من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات غذائية جاهزة لعبور معبر رفح لتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال عبد العاطي، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات المصرية أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحرب على قطاع غزة تسببت في دمار واسع النطاق للمستشفيات، معربا عن أمله في إدخال 1000 شاحنة يوميا من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى القطاع، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل هذه الظروف الصعبة.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس الهلال الأحمر المصري الدكتورة مايا مرسي، قد أكدت من أمام معبر رفح، جاهزية مصر الكاملة للبدء في التحركات الخاصة بالهدنة فور سريانها رسميا، مشيرة إلى وقوف الشاحنات على أهبة الاستعداد بطول الطريق بانتظار الإشارة لبدء دخولها إلى غزة، فيما جرى تجهيز كافة الأماكن لاستقبال المرضى والمصابين، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي.