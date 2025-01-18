شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 6 مساء الأحد.. رياح شديدة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة.

وشمل إنذار الأرصاد، بدر والرايس وينبع، ونبه من رياح شديدة، مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعة الرياح الى (40-49) كم/ساعة.

ويبدأ الإنذار الساعة: 09:00 صباح الأحد حتى 06:00 مساء اليوم نفسه. طقس المملكة كان الأرصاد، نبه من إنذار أصفر بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة. وشمل الإنذار، رابغ والشعيبة وجدة والقنفذة والليث، والعرضيات والشفا والهدا وأضم وميسان.

ونبه ، من شبورة مائية (ضباب خفيف)، مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، من الساعة 01:00 صباح الأحد، حتى 08:00 صباحا.