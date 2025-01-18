انت الان تتابع خبر السوداني والحكيم يبحثان جهود الحكومة لتعزيز أمن العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرت، خلال اللقاء، "مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات والقضايا على المستوى الوطني، وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها التنموية وأولويات عملها، التي تصبّ في الارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي في عموم العراق".

وتطرق اللقاء إلى "تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز أمن العراق، وكذلك جهودها في بناء علاقات خارجية متوازنة تقوم على أساس التعاون والتكامل وضمان المصالح العليا للبلد".