انت الان تتابع خبر السوداني: العراق يسند جهود بسط الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد اللقاء "البحث في آخر تطورات المنطقة، والأوضاع في سوريا، والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لاستدامة وقف إطلاق النار في غزّة والأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان".

وأشار السوداني إلى أن "العراق يسند كل الجهود التي تفضي إلى بسط الأمن والاستقرار ومنع انتشار الصراعات، وأهمية اضطلاع الدول الكبرى والمنظمات الأممية بكامل دورها لمنع حروب الإبادة الجماعية، مثلما يشدد على سرعة إغاثة أهالي غزّة، والعمل على إعادة إعمارها، بعد اتفاق وقف إطلاق النار".