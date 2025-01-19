شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الصومالى يجرى تدريبا لتعزيز إنفاذ القانون البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت قيادة خفر السواحل الصومالى والسفينة الحربية سانتا ماريا (إف-81) التابعة لعملية الاتحاد الأوروبي الأطلسي تدريبًا مشتركًا لتعزيز إنفاذ القانون البحري وتعزيز قدرات إنفاذ القانون البحرى.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم السبت، أنه تم نشر ثلاثة قوارب تشغيلية وطائرة هليكوبتر في هذا التدريب، الذي جرى في المياه الصومالية، مما عزز أيضًا مهارات ضباط خفر السواحل الصومالي.



وأشارت الوكالة إلى أن شرطة خفر السواحل الصومالية تتمتع بالقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، ومكافحة الصيد غير المشروع، ومنع القرصنة، وضمان أمن الممرات الملاحية الدولية.