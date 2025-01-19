شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت أن نحو 200 ألف لاجئ سورى عادوا إلى بلادهم منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد فى ديسمبرالماضى، وذلك قبل زيارة للمفوض السامى لشئون اللاجئين فى الأمم المتحدة فيليبو جراندى إلى المنطقة.

وكشف جدول المفوضية السامية لشئون اللاجئين، الذى نشره جراندى على منصة إكس، أنه بين الثامن من ديسمبر و16 يناير 2025 عاد نحو 195 ألفا و200 لاجئ سورى إلى بلادهم.

وكتب جراندى "سأزور سوريا ودول الجوار قريبا، فى وقت تكثف فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعمها للعائدين وللمجتمعات المضيفة".

وغادر مئات آلاف اللاجئين السوريين لبنان هربا من القصف الإسرائيلى خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، وعادوا إلى بلادهم حتى قبل هجوم الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الذى أطاح ببشار الأسد بعد أكثر من 13 عاما من الحرب.

وتسود حالة من عدم اليقين لدى مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين السوريين بشأن جدوى العودة الحالية، لا سيما أن نسبة كبيرة منهم فقدوا منازلهم فى الحرب التى أنهكت سوريا على مدار 14 عاما، كما يشكل تأمين الدخل التحدى الأبرز لتأمين المصاريف اليومية.

وتتوقع الأمم المتحدة عودة نحو مليون لاجئ سورى خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بعد أن أصبح الطريق ممهدا لعودتهم عقب انتهاء عهد مظلم استمر 61 عاما من حكم البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد على الحكم.

ومنذ اندلاع الحرب عام 2011، فرّ ملايين السوريين من بلادهم هربا من الحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية والوضع الإنسانى المتأزم.