شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى وجرحى باشتباكات قبلية في الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ..اصيب و قتل ثمانية مسلحين اليوم باشتباكات قبيلية تغذيها عصابة الحوثي الإرهابية وكلاء ايران، في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي شمالي اليمن. وقالت مصادر قبلية، إن الاشتباكات اندلعت بين قبيلتي همدان وذو حسين الشولان، أثناء وجود أفراد القبيلتين لحضور جلسات محاكمة. وأضافت المصادر ان الاشتباكات أسفرت عن مقتل منصر صالح حاجب، ومحمد أحمد نتفان من قبيلة ذو حسين الشولان، بينما سقط آخرون بين قتيل وجريح من قبيلة همدان. وأوضحت ان سبب الاشتباكات يرجع إلى قضية ثأر قبلي.

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