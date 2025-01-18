ياسمين عبد العزيز تعلن موعد ومكان جنازة وعزاء والدها الراحل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 07:23 مساءً - كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن موعد جنازة وعزاء والدها الراحل الأستاذ محمد عبد العزيز، عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على " انستغرام" .." صلاة الجنازة على والدي الغالي الأستاذ محمد عبد العزيز رفعت ستكون غدًا ، الأحد الموافق 19 يناير 2025 ، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس"

وتابعت " كما أن العزاء سيقام يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025 ، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد".



ياسمين عبد العزيز- الصورة من حسابها على إنستغرام

المشاهير ينعون ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها

واعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز وفاة والدها في منشور لها عبر صفحتها على " انستغرام" قائلة: " توفى إلى رحمة الله أبويا..البقاء لله" ، وحرص عدد كبير من المشاهير والنجوم على تقديم واجب العزاء لها في وفاة والدها بمجموعة كبيرة من التعليقات، من بينهم: النجم تامر حسني الذي تضامن مع ياسمين في حزنها؛ قائلاً: "الله يرحمه ويحسن إليه، ربنا يصبر قلبك يا ياسمين. راح عند اللي أحن من الدنيا كلها عليه. نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

وعلى غرار "تامر"، حرص أيضاً عددٌ من المشاهير على نعي والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، من بينهم: الفنانة نادية الجندي التي علّقت قائلة: "البقاء لله حبيبتي، ربنا يرحمه يا رب ويصبرك". والفنانة حنان مطاوع علّقت هي الأخرى قائلة: "البقاء لله حبيبتي، ربنا يرحمه ويصبّر قلبك".

ومن بين المشاهير الذين حرَصوا على تقديم واجب العزاء عبْر حساباتهم الرسمية على "إنستغرام"، الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين؛ طالباً من الله عز وجل أن يتغمده برحمته. وجاء منشوره كالتالي: "بكل الحزن والأسى، أتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى الصديقة العزيزة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في وفاة والدها الكريم، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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نجوم مسلسل "وتقابل حبيب" يحتفلون بيوم ميلاد ياسمين عبد العزيز

وخلال اليومين الماضيين احتفال نجوم وصناع مسلسل " وتقابل حبيب" بيوم ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز داخل اللوكيشن الخاص بتصوير العمل، وذلك وسط أجواء سيطر عليها البهجة والفرحة .

ووثقت النجمة ياسمين عبد العزيز، أجواء الاحتفال بيوم ميلادها ، من خلال مقطع فيديو قصير بثته عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على " انستغرام" والتي ظهر فيها الجميع وهم يغنون لها " انزل ياجميل على الساحة" وهى الأغنية الشهيرة للفنان وليد توفيق والتي أصبحت الأغنية الرسمية في الاحتفال بيوم ميلاد أي شخص.

مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي ، ويشارك في بطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.

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