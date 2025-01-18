Joy Awards 2025.. تكريم النجم السوري ياسر العظمة بجائزة صناع الترفيه للإنجاز مدى الحياة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:55 مساءً - كرمت إدارة حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 النجم السوري ياسر العظمة، بجائزة صناع الترفيه للإنجاز مدى الحياة، وذلك فعاليات النسخة الخامسة من الحفل والتي انطلقت مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض وسط حضور كبير من النجوم والمشاهير.

تسليم الجائزة

وقام الفنان السعودي ناصر القصبي ، بتسليم الجائزة للفنان السوري ياسر العظمة وسط حفاوة وتصفيق حاضر من قبل الحضور.

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سطور في المشوار الفني لـ ياسر العظمة

ممثل ومؤلف سوري، كانت بدايته منذ الستينيات من القرن الماضي من خلال المسرح، بينما كانت المحطة الأبرز خلال الثمانينات من القرن الماضي حيث قام بتأليف مسلسل "مرايا" بالإضافة إلى التمثيل فيه والذي توالت أجزائه بعد ذلك، شارك أيضاً في عشرات الأعمال ما بين ممثل ومؤلف، وكانت له تجارب في مجالي اﻹنتاج واﻹخراج، من أبرز أعماله "عشنا وشفنا، حديث المرايا".



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