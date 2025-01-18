joy awards 2025.. طارق العريان يفوز بجائزة أفضل مخرج عن فئة السينما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:55 مساءً - فاز المخرج طارق العريان، بجائزة أفضل مخرج عن فئة السينما، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards 2025، وذلك عن فيلم "ولاد رزق 3" بطولة الفنان أحمد عز، والذي حقق أرقامًا قياسية وقت عرضه.

فخر واعتزاز

وأعرب طارق العريان، عن سعادته البالغة بتلك الجائزة، قائلًا خلال كلمته على خشبة المسرح عقب التكريم: "أولًا أنا فخور جدًا بهذه الجائزة، لأسباب كثير، خاصة وأن الحفل مبهر للغاية ويجعلك تشعر بقيمة التكريم وأنه حاجة مهمة جدًا، خاصة أننا أمام نخبة كبيرة من الفنانين من حول العالم كله، لذلك فخور جدًا".

استعادة الذكريات

ووجه المخرج طارق العريان، رسالة شكر إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، فيما استعاد ذكرياته مع عالم الإخراج منذ أن كان مجرد موهبة، قائلًا: "وأنا صغير، كنت بعمل قصة صغيرة أرسمها وأحكيها بالكتابة، معرفش إن لما أكبر هكون مخرج، كانت دي هوايتي، وكويس إن مهنتي هي هوايتي.. لذلك أشكر اللي حببني في هذه المهنة ووضعني على بداية الطريق، وهو والدي المنتج الراحل رياض العريان".

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فيلم "ولاد رزق"

يذكر أن سلسلة "ولاد رزق" حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال الأجزاء الثلاثة التي تم عرضها على مدار الـ 9 سنوات الماضية، حيث عُرض الجزء الأول عام 2015، والثاني عام 2019، والثالث الذي تم عرضه العام الماضي، وحقق إيرادات قياسية تخطت 260 مليون جنيه داخل مصر، وبدأ الحديث عن تقديم جزء رابع، خاصة بعدما أعلن صناع الفيلم عن النية في عمل سلسلة أجزاء جديدة من الفيلم.

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، الذي يأتي تحت عنوان: "القاضية"، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

الفيلم من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film Square وG creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

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يذكر أنه تنافس على فئة أفضل مخرج أفلام؛ 4 من أفضل المخرجين على مستوى الوطن العربي، وهم: طارق العريان عن فيلم "ولاد رزق – القاضية"، علي الكلثمي عن فيلم "مندوب الليل"، فاطمة البنوي عن فيلم "بسمة"، ومعتز التوني عن فيلم "إكس مراتي".



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