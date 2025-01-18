joy awards 2025.. كارولين عزمي لـ الخليج 365: سعيدة جدًا وهذه أول زيارة لي للسعودية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:55 مساءً - تألقت الفنانة الشابة كارولين عزمي على السجادة الخزامية بحفل توزيع جوائز joy awards 2025، والتي عبرت عن سعادتها بالحفل وكذلك بتواجدها لأول مرة في السعودية ووسط هذه الكوكبة من النجوم.
فريق الفيديو:
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير: يوسف بوهوش
أعده للنشر: مي علي
كما كشفت عن أعمالها المقبلة قائلة: "أجهز لمسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي وسيعرض في رمضان المقبل 2025، كما أجهز لعمل سينمائي قريبًا".
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يأتي مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام. وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي. وبطولة: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل، للعرض في موسم دراما رمضان 2025.
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فريق الفيديو:
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير: يوسف بوهوش
أعده للنشر: مي علي
كارولين عزمي تعبر عن سعادتهاالتقت كاميرا "الخليج 365" مع كارولين عزمي والتي عبرت عن سعادتها وحماسها لحضور حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 للمرة الأولى ، حيث قالت: "سعيدة جدًا وهذه أول زيارة لي للسعودية ومتحمسة جدًا، وفرحة جدًا بالحفل والذي نريد حضوره بشكل دائم، لأنه يجمع النجوم من كل أنحاء العالم، ودائماً في تقدم ونجاح".
كما كشفت عن أعمالها المقبلة قائلة: "أجهز لمسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي وسيعرض في رمضان المقبل 2025، كما أجهز لعمل سينمائي قريبًا".
يمكنكم متابعة تامر حسني يروج لعمل فني جديد.. ما علاقة كارولين عزمي؟
كارولين عزمي حاضرة في دراما رمضان 2025تكرر الفنانة كارولين عزمي تعاونها مع الفنان أحمد العوضي خلال مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث تصور كارولين العمل، وخلاله تقوم بتقديم أحد أدوار البطولة النسائية في العمل الذي يجمعها بالعوضي للعام الثاني على التوالي، بعد عملهما في "حق عرب" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024.
يأتي مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام. وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي. وبطولة: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل، للعرض في موسم دراما رمضان 2025.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».