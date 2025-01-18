ميلا الزهراني لـ الخليج 365 من حفل Joy Award: فخورة بالتطور الذي حدث

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:55 مساءً - أجرت "الخليج 365" لقاءً خاصاً مع الممثلة وعارضة الأزياء السعودية ميلا الزاهراني على هامش تواجدها على السجادة الخزامية لـ حفل توزيع جوائز joy awards لعام 2025 والذي يقام حالياً بالعاصمة السعودية الرياض بحضور حشد ضخم من النجوم والمشاهير سواء العالميين أو المصريين أو العرب الذين شهدوا على هذا العرس الفني الأكبر في الشرق الأوسط.



إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير: يوسف بوهوش

اعده للنشر: محمد المعصراوي

ميلا الزهراني توجه الشكر لهيئة الترفيه

وعبرت ميلا الزهراني عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الفني قائلة:" أنا موجودة في joy awards كل سنة وفخورة بالتطور اللى حاصل، شكراً جزيلاً لمعالي لمستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه على كل ما يقدموه من دعم ومن فخمامة ورقي، ومن أسعد اللحظات التواجد هنا، وبالنسبة لأعمالي الجديدة عندي "هوبال" نازل في السينما وعندي في رمضان عندي مسلسل درامي اجتماعي وفيلم المجهولة هينزل على آخر السنة".

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حضور حفل joy awards

وحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards كلُ من عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى و زوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل المقرر تكريمه في حفل اليوم، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.

ويتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، المؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر رشا مهدي، نجلا بدر، طارق الابياري، كاريس بشار.

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وحضر الحفل أيضاً: منى زكي وزوجها أحمد حلمي، أحمد عز، نادين نجيم، ياسمين رئيس وزوجها، محمد أنور وزوجته، نادين الراسي، نيكول سابا، صابر الرباعي، درة، روجينا وزوجها أشرف زكي، أروى جودة، عاصي الحلاني، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، ميرهان حسين، صفية العمري، لطيفة، وليد توفيق، محمد عبده، ماجد المهندس، رانيا يوسف، ميلا الزهراني، ادوارد وآخرين.

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.



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