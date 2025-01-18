Joy Awards 2025.. هدى حسين الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:55 مساءً - فازت الفنانة هدى حسين بجائزة الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات بحفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025، والذي شهد منح العديد من الجوائز لأبرز الأعمال الفنية والنجوم بالوطن العربي والعالم.

هدى حسين: نحن الآن في مملكة الأحلام

وعبرت النجمة هدى حسين عن سعادتها بالجائزة التي حصلت عليها ، قائلة إنها تشعر بفرحة كبيرة لوجودها بالمملكة العربية السعودية والتي وصفتها بـ مملكة الأحلام، هذا إلى جانب وقوفها بهذا الحفل أمام قامات كبير من النجوم والمشاهير.

واختتمت "هدى" كلمتها بتوجيه رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العام للترفيه، قائلة: "شكراً معالي المستشار ماقصرت كونك داعم لنا كفنانين، لولك ماكان ظهر هذا المهرجان".



ويكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDSالذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.



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هدى حسين ومسرح مسرح الطفل

يذكر أن الفنانة هدى حسين لها دور كبير في مسرح الطفل في الكويت، حيث شاركت بأول مسرحية طفل في الكويت خلال مسرحية السندباد البحري وكانت طفلة حينها وذلك ضمن فريق الراقصات من الأطفال بالمسرحية وكان ذلك بعام 1978، وبعدها أخذت أحد أدوار البطولة في مسرحية نورة، عملت بعدها عدة أعمال مسرحية حتى قدمت مسرحية ليلى والذيب والتي قامت بإنتاجها أيضًا والتي تعتبر أول إنتاج مسرحي لها، واستمرت بتقديم الأعمال المسرحية للطفل.



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