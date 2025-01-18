Joy Awards 2025.. هريثيك روشان يحصد جائزة صناع الترفيه الفخرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:55 مساءً - كُرم الفنان الهندي الشهير هريثيك روشان في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، بجائزة صناع الترفيه الفخرية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الحفل والتي انطلقت مساء اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور ضخم من مشاهير العرب والعالم بمختلف المجالات الترفيهية.

هريثيك روشان يعبر عن سعادته بعد تكريمه



هريثيك روشان Hrithik Roshan نجم بوليوود البالغ من العمر 51، عبر عن سعادته في كلمة مؤثرة ألقاها فور صعوده على المسرح لتلقي جائزة صناع الترفيه الفخرية، كما أكد أن وجوده في نفس المكان مع عمالقة السينما العالمية أمر يدعو للفخر، كما عبر عن سعادته لوجوده في السعودية بعد أكثر من 25 عامًا.



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مورغان فريمان يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة

صعد النجم العالمي أنتوني هوبكنز Anthony Hopkins على المسرح وقام بتقدم جائزة الإنجاز مدى الحياة إلى نجم هوليوود مورجان فريمان Morgan Freeman واصفًا إياه بممثله المُفضل.

وصعد إلى المسرح الفنان مورغان فريمان Morgan Freeman وألقى على الحضور التحية باللغة العربية قائلًا: "السلام عليكم"، وتحدث عن سعادته بالتكريم والجائزة موجهًا الشكر للمسئولين عن حفل Joy Awards وعبر عن حبه لمدينة الرياض.

حفل Joy Awards

حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

ويشارك في الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع.



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