تكريم ماثيو ماكونهي بجائزة شخصية العام بحفل Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:55 مساءً - بدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy Awards 2025 والذي شهد تكريم عدد كبير من الفنانين وصُناع الترفيه بالوطن العربي والعالم.

تكريم الممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي

وخلال حفل توزيع جوائز Joy Awards تم تكريم الممثل الأمريكي والنجم العالمي ماثيو ماكونهي Matthew McConaughey بجائزة شخصية العام 2024، والذي صعد إلى المسرح لإستلام الجائزة مُعبرًا عن سعادته لهذا التكريم.

تكريم مورغان فريمان بـ جائزة الإنجاز مدى الحياة

كما كان قد شهد حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 تكريم النجم العالمي مورغان فريمان وقد سلمه الجائزة النجم أنتوني هوبكنز والذي صعد إلى المسرح قام بتقدم جائزة الإنجاز مدى الحياة إلى نجم هوليوود مورغان فريمان Morgan Freeman واصفًا إياه بممثله المُفضل.

وصعد إلى المسرح الفنان مورغان فريمان Morgan Freeman وألقى على الحضور التحية باللغة العربية قائلًا: "السلام عليكم"، وتحدث عن سعادته بالتكريم والجائزة موجهًا الشكر للمسئولين عن حفل Joy Awards وعبر عن حبه لمدينة الرياض.

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نجوم العالم بـ Joy Awards 2025

يُذكر أنه قد حرص على حضور حفل Joy Awards عدد كبير من نجوم العالم بمختلف مجالات صناعة الترفيه والذي اتجهوا إلى العاصمة السعودية الرياض، وجاء من أبرز الحضور لاعب كرة القدم العالمي تيري هنري، والنجمة التركية توبا بويوك أوستن، الفنانة التركية أوزجي يامانتورك، المطرب التركي تاركان والممثلة والمُغنية الهندية شرادها كابور.

فيما جاء من ضمن الحضور أيضًا المخرج الأمريكي ميغيل سابوجنيك، المغني الكندي مايكل بوبليه، رئيس WWE نيك خان، صانع الأفلام الأمريكي مايك فلاناغان، الموسيقي الأمريكي جوناثان موفيت، النجم الهندي هريثيك روشان، والممثل الكندي البريطاني كيفر ساذرلاند.

كما حرص على حضور حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 نجم الكوميديا الأمريكي مارتن لورنس، الممثلة التركية الألمانية فخرية أوجن، المصور والمخرج الأمريكي إرنست ديكرسون، المنتج الموسيقي الألماني هانز زيمر، والممثلة وعارضة الأزياء التركية هاندة أرتشيل.



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