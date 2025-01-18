Joy Awards 2025.. نعمة الأفوكاتو أفضل مسلسل مصري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 11:55 مساءً - حصل مسلسل "نعمة الأفوكاتو" على جائزة المسلسل المصري المفضل، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 ، المقام بنسخته الخامسة بمدينة الرياض وبحضور عدد كبير من النجوم العرب والعالميين.

سعادة مي عمر ومحمد سامي

وعقب اعلان فوز مسلسل " نعمة الأفوكاتو" بجائزة أفضل مسلسل مصري، دخل الثنائي مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي في حالة من السعادة، ليقوم الثنائي بالتصفيق الحار ثم يتبادلان التهنئة فيما بينهم .

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وحقق مسلسل نعمة الأفوكاتو نجاحاً جماهيرياً كبيراً في موسم دراما رمضان 2024 ، حيث دارت أحداثه في إطار درامي حول المحامية الشابة الطموحة (نعمة) مي عمر، والتي تعمل على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.



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حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.



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