إنجاز عالمي لإثراء الضيافة القابضة بموسوعة جينيس بأكبر مخيم سكني بالمشاعر المقدسة

كشفت إثراء الضيافة القابضة، الشريك الاستراتيجي لمؤتمر ومعرض الحج 2025، عن تحقيق إنجاز عالمي غير مسبوق خلال مشاركتها في المؤتمر بتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس لأكبر مخيم سكني في المشاعر المقدسة بمساحة إجمالية بلغت 1,726,830 مترًا مربعًا.

ويعكس هذا الإنجاز الالتزام والدور الريادي في تقديم خدمات مبتكرة تخدم ضيوف الرحمن وتعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتميز في قطاع الحج والعمرة و نفذت إثراء الضيافة القابضة هذا المشروع الضخم بالتعاون مع شركائها البداد الرائدة في قطاع البناء والحلول الهندسية"، حيث تميز المخيم بتصميم متطور يضم آلاف الوحدات السكنية المزودة بأحدث المرافق والتقنيات.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس إدارة "إثراء الضيافة القابضة" الدكتور أحمد بن عباس سندي عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدا أن هذا الرقم القياسي العالمي يمثل شهادة على التزامنا بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لتحسين تجربة الحجاج بفضل التعاون المثمر مع شركائنا، نجحنا في تحقيق نموذج عملي يجمع بين الراحة، الأمان، والاستدامة البيئية، وهو جزء من رؤيتنا لتعزيز مكانة المملكة عالميا في قطاع الحج والعمرة.

من جانبه، أكد الدكتور عايض الغوينم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لـ "دوت الخليج" حرص إثراء الضيافة القابضة على أن يجمع هذا المشروع بين الكفاءة التشغيلية والمعايير البيئية العالمية، مع التركيز على توفير تجربة مريحة وآمنة تلبي احتياجات الحجاج وتعزز من رفاهيتهم.

وقال "نعتبر هذا الإنجاز بداية لمرحلة جديدة من الابتكار والتطوير في قطاع الحج والعمرة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتميز في هذا القطاع الحيوي".

إلى ذلك، تحرص إثراء الضيافة القابضة على تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في تطوير المشاعر المقدسة من خلال تبني أحدث الابتكارات والتقنيات في تصميم وتنفيذ مشاريع تخدم ضيوف الرحمن. وتؤكد الشركة أن هذا الإنجاز ليس إلا خطوة أولى ضمن خططها المستقبلية لإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للحجاج، مع التركيز على الاستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية.

ويمثل هذا الإنجاز إضافة بارزة إلى سجل "إثراء الضيافة القابضة" الحافل بالنجاحات، ويعكس مدى التزامها المستمر بالريادة في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع الحج والعمرة وتحسين تجربة الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

وقد تم تكريم إثراء الضيافة القابضة بحضور مسؤولين دوليين وممثلين عن موسوعة جينيس العالمية الذين أبدوا إعجابهم بجودة التنفيذ وكفاءة إدارة المشروع. كما شهد المخيم زيارات ميدانية من وفود رسمية وخبراء دوليين للاطلاع على التصميمات المبتكرة والنظم البيئية المستخدمة فيه، مؤكدين أن هذا المشروع يشكل نموذجا عالميًا يُحتذى به في إدارة مشاريع ضخمة تخدم ملايين الحجاج.