119 جائزة عالمية حصدها موهوبو دوت الخليج

تواصل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ترسيخ المكانة العلمية للمملكة على المستوى الدولي، وتعزيز ريادتها العالمية في تنمية القدرات الموهوبة والمبدعة من خلال برامج وأنشطة المؤسسة التي جسدت التزام المملكة بدعم الموهبة، وتمكين المبدعين، وتعزيز ثقافة الإبداع؛ لتشكيل آفاقٍ مستقبلية جديدة.

وكشف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «موهبة» أن العام 2024 كان حافلا بالإنجازات على المستوى العالمي، حيث حصدت المنتخبات السعودية المشاركة في الأوليمبيادات والمنافسات العلمية الدولية 119 جائزة دولية من 25 أوليمبيادا دوليا ومسابقة «آيسف» العالمية، ليرتفع إجمالي ما جنته المملكة من هذه المسابقات إلى 854 جائزة عالمية.

مسابقة كانجارو

حقق الأوليمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2025» رقمًا قياسيًا جديدًا وغير مسبوق على المستوى المحلي، حيث وصل عدد الطلبة المسجلين فيه إلى 291.057 طالبًا وطالبة من 16 منطقة تعليمية و47 إدارة تعليمية شاركوا بمشاريع علمية.

وبيّن التقرير أن عدد الطلبة الموهوبين الذين اكتشفتهم «موهبة» خلال 2024 بلغ 28.265، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة شملتهم المؤسسة برعايتها.

وشارك في مسابقة «موهوب» 37.720 طالبًا وطالبة، بينما وصل عدد المشاركين في مسابقة «كانجارو موهبة للرياضيات» إلى 42.702. وفي مسابقة «بيبراس موهبة للمعلوماتية» شارك 47.591 طالبًا وطالبة، بزيادة تجاوزت 30% على العام الماضي، وبلغ عدد المشاركين في الأوليمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي «أذكى» 260.308 طلاب وطالبات.

الذكاء الاصطناعي

شهد العام 2024 استضافة المملكة للمرة الأولى في تاريخها أوليمبيادًا علميًا دوليًا، حيث نظمت «موهبة» بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، منافسات النسخة الـ56 من أوليمبياد الكيمياء الدولي 2024 بمشاركة 333 موهوبًا وموهوبة من 90 دولة، وبإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء.

وأوضح التقرير أن المؤسسة شاركت هذا العام في 5 أوليمبيادات دولية للمرة الأولى، تمثلت في الأوليمبياد الدولي للعلوم النووية، وأوليمبياد ابن سينا الدولي للأحياء، والأوليمبياد الدولي للفلك والفضاء، والأوليمبياد الدولي للمواصفات، والأوليمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الـ19 أوليمبيادًا السابقة بتخصصاتها المتنوعة بين الرياضيات، الفيزياء، المعلوماتية، الكيمياء، العلوم، والأحياء.

وتجسيدًا لرؤية وإيمان قيادة المملكة بأهمية الاستثمار في رعاية الموهوبين والمبدعين بوصفهم الركيزة الأساسية لازدهار الأوطان، والطاقة الكامنة التي تصنع آفاقًا مستقبلية لخدمة البشرية، نظمت «موهبة» المؤتمر العالمي الثالث للموهبة والإبداع، الذي جمع نخبةً من الخبراء والموهوبين في مجالات العلوم والتقنية والابتكار تحت عنوان «عقول مبدعة بلا حدود».