joy awards 2025 بدء توافد النجوم على السجادة القرمزية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 07:23 مساءً - انطلقت منذ فعاليات السجادة القرمزية لحفل توزيع جوائز Joy Awards المُقام بالعاصمة السعودية الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، حيث وصل منذ قليل الفنانين كلُ من عبد الإله السناني، طوني عيسى و زوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل المقرر تكريمه في حفل اليوم، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار.



كما حضر منذ قليل على السجادة القرمزية لحفل توزيع جوائز Joy Awards الفنان هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، الفنان العالمي أنتوني هوبكنز، سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، المؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر ويستمر توافد نجوم الفن والمشاهير العالمين والعرب على الحفل.



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جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

يُذكر أنّ النسخة الرابعة أقيمت في يناير 2024، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

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قائمة المرشّحون للجوائز

الموسيقى

الأغنية المفضّلة: هيجيلي موجوع، الجو، لماح، وين

الفنانة المفضّلة: أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبد الوهاب

الفنان المفضّل: الشامي، عايض، سيلاوي، تامر عاشور

الصوت الجديد المفضل: خالد الصراف، توليت، وجدان سعيد، راكان آل ساعد

السينما

الفيلم المفضّل: جرس إنذار، رحلة 404، ولاد رزق 3: القاضية، شباب البومب

الممثلة المفضّلة: هنا الزاهد، ياسمين صبري، نور الغندور، خيرية أبو لبن

الممثل المفضّل: أحمد عز، فيصل العيسى، هشام ماجد، صهيب قدس

المسلسلات الدرامية

المسلسل الخليجي المفضّل: متحف يدي، شباب البومب، ثانوية النسيم، زوجة واحدة لا تكفي

المسلسل المصري المفضل: العتاولة، أشغال شقة، كامل العدد+1، نعمه الأفوكادو

مسلسل بلاد الشام المفضل: العميل، مدرسة الروابي للبنات، لعبة حب، ولاد بديعة

الممثلة المفضّلة: إلهام علي، هدى حسين، نور علي، سلافه معمار

الممثل المفضّل: عبد العزيز الشهري، أيمن زيدان، معتصم النهار، سامر اسماعيل

الوجه الجديد المفضّل: العنود عبد الحكيم، محمد الحربي، نايف البحر، رسيل العتيبي

المخرجون

المخرج السينمائي المفضل: معتز التوني، طارق العريان، فاطمة البنوي، علي الكلثمي

مخرج الأعمال الدرامية المفضل: محمد سامي، أحمد خالد موسى، علي العلي، رشا شربتجي

الرياضي المفضّل: أحمد حسين، حسام عوار، سالم الدوسري، ياسين بونو

الرياضية المفضّلة: دنيا أبو طالب، هنا جودة، هتان السيف، سماهر كردي

المؤثّرون

المؤثّر المفضّل: أبو فلة، نايف حمدان، أسامة مروة، شونق بونق

المؤثّرة المفضّلة: ضحى العريبي، كادي الجريسي، نارين بيوتي، سارة الورع



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