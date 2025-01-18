أبرز نجوم العالم في حفل 2025 Joy Awards

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 07:23 مساءً - ينطلق مساء اليوم حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 وهو الحدث المُنتظر من قبل الجمهور على مستوى الوطن العربي والعالم، وحرص على حضور الحفل عدد كبير من نجوم العالم بمختلف مجالات صناعة الترفيه والذي اتجهوا إلى العاصمة السعودية الرياض، ونستعرض لكم أبرز الحضور من خلال التقرير التالي.

ما بين الفن والرياضة وصناعة الأفلام.. نجوم العالم بـ Joy Awards 2025

جاء من أبرز الحضور لاعب كرة القدم العالمي تيري هنري، والنجمة التركية توبا بويوك أوستن، الفنانة التركية أوزجي يامانتورك، المطرب التركي تاركان والممثلة والمُغنية الهندية شرادها كابور.

فيما جاء من ضمن الحضور أيضًا المخرج الأمريكي ميغيل سابوجنيك، المغني الكندي مايكل بوبليه، رئيس WWE نيك خان، صانع الأفلام الأمريكي مايك فلاناغان، الموسيقي الأمريكي جوناثان موفيت، النجم الهندي هريثيك روشان، والممثل الكندي البريطاني كيفر ساذرلاند.

كما حرص على حضور حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 نجم الكوميديا الأمريكي مارتن لورنس، الممثلة التركية الألمانية فخرية أوجن، المصور والمخرج الأمريكي إرنست ديكرسون، المنتج الموسيقي الألماني هانز زيمر، والممثلة وعارضة الأزياء التركية هاندة أرتشيل.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



فيما جاء من ضمن حضور الحفل أيضًا الممثلة والمُغنية الأمريكي كريستينا أغيليرا، المخرج الأمريكي تشاد ستاهلسكي، الممثل الأمريكي كوبا غودينغ جونير، لاعب فنون القتال كونور ماكغريغور، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، الممثل التركي باريش أردوتش، الممثل وعارض الأزياء التركي بوراك أوزتشيفيت، المخرج المغربي البلجيكي بلال فلاح، المخرج وكاتب السيناريو عادل العربي، الممثلة التركية عفراء ساراتش، مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، والممثلة الأمريكية أماندا سيفريد.



يمكنك قراءة: نجوم الفن المصري في طريقهم لحفل صنّاع الترفيه JOY AWARDS تحت شعار الرياض تجمعنا

تفاصيل حفل Joy Awards 2025

ويشهد حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 تكريم عدد كبير من الفنانين بمُختلف المجالات الفنية ومن أبرزها الغناء، ويتنافس على جائزة أفضل مُطربة عربية كل من إليسا، أنغام، أصالة نصري، شيرين عبد الوهاب.

فيما يتنافس على جائزة أفضل مُطرب عربي كل من الشامي، سيلاوي، عايض، تامر عاشور، كما يشهد الحفل أيضاً اختيار أفضل أغنية والتي تتنافس عليها أغاني "لماح" لـ عايض، "وين" لـ الشامي، "الجو" لـ ماجد المهندس، "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور.

كما تشهد السينما العربية حضوراً قوياً بـ حفل توزيع جوائز صُناع الترفيه Joy awards 2025 وذلك من خلال المنافسة على عدد من الجوائز وهي جائزة أفضل فيلم والتي تتنافس عليها أفلام "إنذار جرس، رحلة 404، شباب البومب، ولاد رزق 3: القاضية".

كما يتنافس على جائزة أفضل ممثل في فيلم كل من "أحمد عز – ولاد رزق3: القاضية، صهيب قدس – أحلام العصر، فيصل العيسى – شباب البومب، هشام ماجد – إكس مراتي".

كما يتنافس أيضاً عدد من الفنانات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم وهُن: "خيرية أبو لبن – جرس إنذار، نور الغندور – شهر زي العسل، هنا الزاهد – فاصل من اللحظات اللذيذة، ياسمين صبري – أبو نسب".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»