الامارات | حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي وخدمات قطاعها الحكومي مسيرة تطور لا تتوقف

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي وخدمات قطاعها الحكومي مسيرة تطور لا تتوقف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة متكاملة عالمية المستوى لإسعاد الناس ودراسة مدى رضا المتعاملين والموظفين عن الخدمات الحكومية، بهدف ضمان كفاءة أداء مختلف مؤسساتها وإداراتها.

جاء ذلك لدى اعتماد سموه نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي، ومؤشر سعادة الموظفين فيها، ونتائج المتسوّق السرّي اليومي التي يعدّها برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي سنوياً.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضعت حكومة دبي الإنسان دائماً على رأس الأولويات فارتقى العمل الحكومي، وارتقت به الخدمات الحكومية، ما أدى إلى الارتقاء بتجربة المتعامل والموظف وسعادة المجتمع، فأصبحت دبي المرجع الرئيس في تصميم وتقديم الخدمات بما يفوق التوقعات».

وذكر سموه في منشور عبر حسابه على موقع «إكس»، أمس: «رسالتي للجميع، عندما يكون قائدك محمد بن راشد، فإنك في مسيرة تطوير لا تنتهي وسباق دائم نحو التميز والريادة والمركز الأول».

وأكد سموه أن السعادة غاية وقيمة عليا تنبثق من الخدمات الحكومية السلسة والاستباقية، التي تسعى إلى تقديم الأفضل للجميع. ودبي مدينة السعادة، والنتائج المحققة لعام 2024 تثبت ذلك، فقد بلغ متوسط مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 93.8%، مع تحقيق جميع الجهات المشاركة نسبة 90% وأعلى، و86.7% متوسط مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي، بينما بلغ متوسط مؤشر المتسوق السري اليومي 95.8%.

وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن الجهة التي حققت أعلى النتائج، قائلاً: «أهنئ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تحقيق أعلى النتائج في مؤشري سعادة المتعاملين والموظفين، وأُثني على جهود فريق العمل الذي ثابر للحفاظ على موقعه ضمن الثلاثة الأوائل لثلاثة أعوام متتالية». وأضاف سموه: «كما أبارك لكل من هيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، لتفوقهما في سعادة المتعاملين، وتفوق كل من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في سعادة الموظفين».

وقال سموه: «فخور بفريق عملي بحكومة دبي، والجهود التنافسية من الجميع هي روح دبي المعطاءة والمتميزة لخدمة المجتمع».

وعن التوجّه المستقبلي في هذا الشأن، قال سموه: «وجّهت فريق برنامج دبي للتميز الحكومي بالعمل فوراً على تصميم وتنفيذ آلية شاملة تضمن تكامل دراسات سعادة الموظفين والمتعاملين مع التقييم المؤسسي، لتصبح أكثر شمولية وتكاملاً مع فئات منظومة التميز الحكومي، ليتم إعلان النتائج في حفل جوائز البرنامج، وكلي ثقة بتعاون جميع الجهات للارتقاء ببيئة العمل والخدمات الحكومية لتظل دبي أسعد مدينة في العالم».

أوائل

وحققت الجهات الحكومية التالية المراكز الأولى في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين لعام 2024: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 98.75%، وهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 97.01%، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بنسبة 96.99%، بينما حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين لعام 2024 كل من: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 96.7%، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر بنسبة 96.2%، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي بنسبة 95.3%.

وسجلت نتائج مؤشر دراسة المتسوق السرّي اليومي لعام 2024 متوسطاً قدره 95.8%، بما يؤكد أهميتها المحورية في تحفيز استدامة الأداء الحكومي المتميز، ويدعم مخرجات دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، وسعادة الموظفين في حكومة دبي.

ويحقق مؤشر المتسوق السرّي اليومي تقييم جودة الخدمات الحكومية في دبي، ومن ضمنها المتابعة المستمرة لشروط ومتطلبات وإجراءات وتجربة الحصول على الخدمة، وتقييم قنواتها كمراكز الخدمة ومراكز الاتصال، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

تحليل البيانات

وتتلقى منصة رقمية خاصة مدعومة بتكنولوجيا تحليل البيانات نتائج الزيارات لكل جهة حكومية، وتعمل على تقييمها ونمذجة بياناتها بهدف التحسين والتطوير، ويتم استخدام تلك البيانات في تقييم التميز الحكومي للجهات المشمولة بالدراسة.

ولتعزيز مبدأ التغذية الراجعة والدروس المستفادة، تعرض منصة إلكترونية متطورة موحّدة نتائج الدراسات بعد احتسابها، وتمكّن المستخدمين المعتمدين لدى الجهات الحكومية من الاطلاع على النتائج التفصيلية لكل جهة، بالمقارنة بالمتوسط على مستوى حكومة دبي والمقارنة بنتيجة الجهة في العام السابق، مع إمكانية استعراض نتائج تفصيلية مصنفة، تساعد الجهة الحكومية على تركيز جهود التطوير والتحسين في المناطق الأكثر احتياجاً لها.

20 عاماً من الدراسات

ويأتي إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نتائج الدراسة لعام 2024، تزامناً مع مرور عقدين لإطلاق دراسات سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السري في دبي، فهي ثمرة دراسات مستمرة أسهمت نتائجها في ترسيخ تصدر منظومة التميز الحكومي بدبي على المستوى العالمي، ومواصلة تكريس مقومات وركائز الريادة والتنافسية والاستباقية للإمارة وللدولة في مختلف مؤشرات الأداء العالمية.

أثر ملموس

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، عبدالله محمد البسطي: «تعد دراسات السعادة من أهم المؤشرات التي نعتمد عليها للتطوير المستمر والابتكار المتواصل في الخدمات الحكومية، وذلك لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بجعل خدمة وإسعاد الناس أولوية في العمل الحكومي، الأمر الذي أصبح أثره ملموساً، من خلال رصد الانطباعات الإيجابية من قبل المواطنين والمقيمين، إضافة إلى زوار الإمارة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى المقارنات مع المدن العالمية الأخرى».

وأضاف: «نعيش عصر البيانات التي تخدم عمليات اتخاذ القرار، وتعد ثروة المستقبل لعمل الحكومات، وكما كان لحكومة دبي السبق في تبنّي رصد تفاعل المتعاملين والموظفين استناداً إلى البيانات العلمية والمعطيات الدقيقة لتمكينها من تطوير خدماتها، سنعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمواصلة تطوير المنظومة الحكومية وتوظيف كل مكوناتها للارتقاء بالعمل الحكومي، بما يمكّن الجهات الحكومية من التميز والريادة في تقديم الخدمات، بما يفوق التوقعات ويعزز جاهزية ومرونة القطاع الحكومي».

تطوير وتكامل

من جانبه، لفت مساعد الأمين العام لقطاع التميز وتطوير الخدمات الحكومية، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، الدكتور هزاع خلفان النعيمي، إلى أن دراسات مؤشر سعادة المتعاملين، وسعادة الموظفين، والمتسوق السرّي اليومي، حققت نتائج قياسية خلال عام 2024، وستشهد تطورات ملموسة في المرحلة المقبلة على مستوى الاستفادة من البيانات، لتمكين الجهات الحكومية من مواصلة الابتكار في الخدمات.

وأضاف الدكتور النعيمي: «كما سنحرص في المرحلة القادمة على مواصلة تطوير دراسات السعادة، بما يتكامل مع الأداء المؤسسي، وتقييم المخرجات وطرح التوصيات التي تسهم في مواصلة الارتقاء بمستويات سعادة المتعاملين والموظفين، وتكريس نموذج دبي عالمي المستوى في الأداء المتميز والخدمات الحكومية الريادية».

تصميم الدراسات

وقالت مدير إدارة تنفيذي للتقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إيمان السويدي: «نعمل من خلال مقارنة منهجيات عملنا بأفضل الممارسات العالمية على تقديم الأفضل والمبتكر في تصميم الدراسات وآلية إجرائها، بما يضمن التعرّف الدقيق إلى آراء متعاملي وموظفي حكومة دبي، لتمكين الجهات من بناء بيئة عمل إيجابية، وتقديم خدمات حكومية ريادية وتجارب متكاملة ومبتكرة، ما يسهم في جعل دبي أسعد مدينة في العالم».

حمدان بن محمد:

. رسالتي للجميع، عندما يكون قائدك محمد بن راشد، فإنك في مسيرة تطوير لا تنتهي وسباق دائم نحو التميز والريادة والمركز الأول.

. بتوجيهات محمد بن راشد، حكومة دبي وضعت الإنسان دائماً على رأس الأولويات فارتقى العمل الحكومي، وبه ارتقت الخدمات المقدمة للناس.

. حمدان بن محمد يوجّه بتطوير دراسات السعادة لتكون أشمل وأكثر تكاملاً، وأن يتم الإعلان عنها في حفل برنامج التميز الحكومي.

. %95.8 متوسط مؤشر المتسوق السري اليومي.

. %86.7 متوسط مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي.

. %93.8 متوسط مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي.