إياد نصار يصف الأجواء في حفل joy awards 2025: مبهجة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 07:23 مساءً - بدء منذ قليل توافد النجوم على السجادة القرمزية لحفل توزيع جوائز joy awards 2025، وقد عبر الكثير من النجوم عن سعادتهم وفخرهم بحضور الحدث، كما عبروا بكلمات عن الأجواء في الحفل .

إياد نصار: الأجواء في حفل joy awards 2025 مبهجة

عبر الفنان إياد نصار عن سعادته بحفل توزيع جوائز joy awards 2025، ووصف الأجواء المحيطة به بأنها مبهجة، حيث قال: "الحفل مبهج، وأنا شخصيًا عندما أحب التعبير عن شئ حلو جدًا بصفه بأنه مبهج، ويوجد فرحة كبيرة أشعر بها في المكان".

أطلعوا على أبرزهم رزان جمال وقصي خولي.. لقطات مرحة وعفوية جمعت النجوم في طريقهم لحفل Joy Awards

حفل Joy Awards

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

يُذكر أنّ النسخة الرابعة أقيمت في يناير 2024، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

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