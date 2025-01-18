مي عمر ومحمد سامي يخطفان الأنظار في حفل Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 10:24 مساءً - تقام الآن فعاليات الحدث المميز والأكبر الذي ينتظره الكثيرون على مستوى الوطن العربي والعالم، وهو حفل توزيع جوائز joy awards 2025 المقام بالعاصمة السعودية الرياض.

حضور لافت لـ مي عمر ومحمد سامي

شهد الحفل حضور كبير لنجوم الوطن العربي، ولعل أبرز الحضور كانت الفنانة مي عمر وزوجها الفنان محمد سامي، وظهرت مي برفقة زوجها على السجادة الخزامية، وكانت كعادتها متألقة بإطلالة مميزة، فظهرت وهي ترتدي فستان أنيق من اللون الأحمر.

الجدير بالذكر أن مي عمر مرشحة للفوز بإحدى جوائز الحفل، وذلك بعد وصول مسلسلها الأخير "نعمة الأفوكاتو" للمنافسة في قائمة أفضل مسلسل مصري.



حفل توزيع جوائز joy awards 2025، شهد حضور مكثف من أبرز نجوم الوطن العربي المهتمين بصناعة الفن والترفية لعل أبرزهم سمية الخشاب، جومانا مراد، نادية الجندي، إياد نصار، هاني رمزي، نيكولا معوض، أكرم حسني، هنا الزاهد، ريم البارودي، عبد الله الرويشد، دريد لحام وغيرهم من النجوم.



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حفل joy awards

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

يُذكر أنّ النسخة الرابعة أقيمت في يناير 2024، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

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