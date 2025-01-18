Joy Awards 2025.. بكاء العنود عبد الحكيم الفائزة بـ جائزة الوجه الجديد المفضل فئة المسلسلات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 10:24 مساءً - حصدت النجمة الشابة العنود عبد الحكيم ، جائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة المسلسلات، وذلك عن مسلسل "بيت العنكبوت" خلال فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز Joy awards 2025 والتي انطلقت مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

ونافس على هذه الجائزة عدد آخر بجانب العنود عبد الحكيم من بينهم: محمد الحربي، نايف البحر ورسيل العتيبي

سعادة كبيرة

وعبرت الفنانة الشابة العنود عبد الحكيم، عن سعادتها بهذه الجائزة، ولم تمر سوى دقائق لتنهمر في البكاء من شدة فرحتها بهذه الجائزة لتعود وتواصل حديثها قائلة: "بهديها لـ بابا وماما هما اللي دعموني".

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النقد لدورها بمسلسل "بيت العنكبوت"

وعن النقد الذي تعرضت له بعد دورها بمسلسل "بيت العنكبوت" الذي وصف بأنه دور جريء جداً، أجابت العنود قائلة: "صحيح أن البعض رأى أنه دور جريء لكنني أحببته وجسدت من خلال شخصية الشابة "أميرة" التي تحب الروايات بنت هادية لا تحب الدراسة تهتم بوالدتها وتحبها، فجأة بعد تعرفها على شاب تتغير 180 درجة، لكن أنا أحببت من خلال المسلسل أن أقدم رسالة إلى جميع الفتيات المراهقات وهو عدم الحديث مع أي شاب غريب عبر الهاتف أو مواقع التواصل، وأن يأخذوا الحذر منهم، لأن الفتيات دائماً يتعرضن للاستغلال وذلك لأنهن عاطفيات وحساسات يبحثن عن الحب والاهتمام وكل شيء ولذلك يقعن بالفخ، وأنا فخورة بالعمل رغم انتقاد البعض لي".



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