Joy Awards 2025 سامر إسماعيل يفوز بجائزة الممثل المفضل عن فئة المسلسلات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 10:24 مساءً - أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 عن فوز الفنان السوري سامر إسماعيل بجائزة الممثل المفضل فئة المسلسلات عن دوره بمسلسل "العميل"

وأعرب الفنان سامر إسماعيل عن سعادته بهذه الجائزة ، قائًلا على هامش تكريمه: "بهدي هذه الجائزة لزوجتي وأخواتي وعائلتي وأهلي، شكر خاص للمستشار تركي آل الشيخ شكر كبير"

مسلسل "العميل"

وقدم سامر إسماعيل شخصية الضابط " أمير" الذي خاض رحلة شاقة مليئة بالصعاب والمواجهات الشرسة مع أشخاص سببوا له آلام نفسية من الماضي، وعن دوره قال في إحدى المقابلات التلفزيونية "العمل كان متعباً جداً واستنزف طاقتي".

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سامر إسماعيل في سطور

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010. كان أول دور له دور ثانوي في مسلسل "جلسات نسائية"، وكانت انطلاقته الحقيقة في مسلسل "عمر"، وقد شارك بعدها في العديد من المسلسلات منها "كليوباترا، الولادة من الخاصرة 3 والقربان".



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