Joy Awards 2025.. شباب البومب 12 المسلسل الخليجي المفضل 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - حصل المسلسل السعودي "شباب البومب" الموسم 12 على جائزة المسلسل الخليجي المفضل ضمن حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025، والذي شهد منح العديد من الجوائز لأبرز الأعمال الفنية والنجوم بالوطن العربي والعالم.

فيصل العيسي يوجه رسالة لجمهور المسلسل

ومن جانبه عبر الفنان فيصل العيسي أحد أبطال المسلسل عن سعادته لحصد المسلسل لهذه الجائزة، قائلا على هامش الحفل وتسلمه للجائزة: "لولا الجمهور لما وصلنا لهذا المكان".

وتعد سلسلة "شباب البومب" واحدة من أكثر الأعمال الدرامية العربية ذات الأجزاء المتعددة شعبية وسيطرة على المشهد الدرامي الخليجي، وذلك منذ انطلاقها عام 2012، وتحقيق أول أجزائها نجاحا ساحقا ومعدلات مشاهدة تفوق التوقعات، مما جعل صناعها لا يتوقفون عن إمداد الجمهور بجزء جديد مع موسم رمضاني.

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حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.



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