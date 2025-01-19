Joy Awards 2025: المخرج محمد عبد العزيز يحصد جائزة صناع الترفيه الفخرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - انطلقت مساء أمس السبت فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025، في العاصمة السعودية الرياض، حيث حرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الوطن العربي على حضور الحفل من بينهم النجم كريم عبد العزيز الذي كان من أوائل الحضور برفقة زوجته على السجادة الخزامية للحفل.

تكريم خاص للمخرج محمد عبد العزيز

وحصل المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والد كريم عبد العزيز، على تكريم خاص خلال الحفل، حيث حصد جائزة صناع الترفيه الفخرية من Joy Awards 2025.

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حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

يكرم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.



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