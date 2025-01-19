هنا الزاهد بعد فوزها في Joy Awards 2025 توجه رسالة لوالدتها على الهواء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 صباحاً - فازت الفنانة هنا الزاهد، بجائزة الممثلة المفضلة في فئة السينما، عن دورها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وذلك في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، المُقامة حاليًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور نجوم الفن وصُنّاع الترفيه من الوطن العربي والعالم كله.

هنا الزاهد فخورة بالجائزة

أعربت هنا الزاهد، عن فخرها واعتزازها بتلك الجائزة، قائلة خلال وقوفها على خشبة المسرح عقب استلامها التكريم: "فرحانة وفخورة وممتنة جدًا لهذه اللحظة، عاوزة أقول إن هذه الجائزة مسؤولية لأي شخص يستلمها على هذا المسرح".

وأكدت أنّ هذه الجائزة ستكون دافعًا قويًا لتركيز بشكلٍ أكبر في مسيرتها الفنية خلال الفترة المقبلة، إذ حرصت على توجيه الشكر إلى الفنان هشام ماجد، والذي شاركها بطولة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، قائلة: "حقيقي انبسطت إننا اشتغلنا مع بعض".

رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ

كما حرصت على توجيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، فضلًا عن توجيهها رسالة إلى والدتها على الهواء مباشرة من على خشبة المسرح، بقولها: "شكرًا لوالدتي اللي بتتفرج عليا دلوقتي وبتدعي لي إن أكسب جائزة.. بقولك إن أنا كسبتها يا ماما خلاص".

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تفاصيل فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

يذكر أن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، دخل قائمة أعلى 20 فيلماً تحقيقاً للإيرادات في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 2024، إذ جاء في المركز السابع، بعدما حقق 22.7 مليون ريال. وشارك في بطولة الفيلم كلّ من: محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمدالجندي، وإنتاج أحمد السبكي، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

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ونافس على جائزة الممثلة المفضلة في فئة السينما، بخلاف هنا الزاهد، كلّ من: السعودية خيرية أبو لبن عن دورها في فيلم "جرس إنذار" الذي تم عرضه في شهر يناير عام 2024 حصرياً على إحدى المنصات الرقمية، والفنانة نور الغندور عن دورها في فيلم "شهر زي العسل" الذي تم عرضه في شهر أبريل من عام 2024 على إحدى المنصات الرقمية، وأيضًا الفنانة المصرية ياسمين صبري نافست على جائزة أفضل ممثلة في فيلم خلال حفل توزيع جوائز joy awards عن دورها بفيلم "أبو نسب" الذي قدمته بمشاركة الفنان محمد إمام، وتم عرضه في نهاية شهر ديسمبر عام 2023 واستمر عرضه في عام 2024.



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