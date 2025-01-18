ريهام حجاج تنعي والد ياسمين عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 07:23 مساءً - نعت الفنانة ريهام حجاج، والد النجمة ياسمين عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال منشور عبر خاصية الـ"ستوري " بحسابها الرسمي على "إنستغرام" ، تمنت للراحل كل الرحمة والمغفرة من الله عز وجل قائلة: "خالص العزاء للنجمة ياسمين عبد العزيز والأسرة الكريمة في وفاة والدها، اللهم أرحمه وأسكنه فسيح جناته".

ياسمين عبد العزيز تعلن وفاة والدها

وفي خبر صادم ومفاجئ لجميع جمهور ومحبي ياسمين عبد العزيز، أعلنت النجمة عبر منشور شاركته بحسابها على "إنستغرام" وفاة والدها، جاء فيه قائلة: "توفى إلى رحمه الله ابويا"، وتابعت: "البقاء لله". هذا ولم توضح ياسمين عبد العزيز أي تفاصيل أخرى تتعلق بصلاة الجنازة والعزاء.



وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء ولا سيما المنصات الخاصة بحسابات النجوم والمشاهير الذين تسارعوا فيما بينهم على تقديم واجب النعي في والد ياسمين عبد العزيز

سكرين شوت عبر خاصية الستوري لحساب الفنانة ريهام حجاج على إنستغرام

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ريهام حجاج تنافس في موسم دراما رمضان بمسلسل آثينا

تستعد النجمة ريهام حجاج لخوض سباق رمضان 2025، من خلال مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل، حيث يعد مسلسل "أثينا" التعاون الثالث بين نبيل وريهام حجاج في الدراما التلفزيونية، إذ قدما سويا مسلسلات جميلة العام الماضي، ومسلسل "لما كنا صغيرين" منذ عامين.



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