رئيس الأعيان الأردنى: نواجه تحديات سياسية وأمنية نتصدى لها بقوة

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن الأردن وبسبب موقعه الجيوسياسي والأوضاع الراهنة في المنطقة، يواجه تحديات سياسية وأمنية يتصدى لها بقوة، وتتمثل هذه التحديات بسياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية والعدوانية، وسعيها المحموم لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، إضافة إلى حربها البشعة والإجرامية على الشعب الفلسطيني، في ظل سيطرة اليمين اليهودي الديني على القرار في دولة الاحتلال.



وأشار إلى ما ينشر في بعض وسائل الإعلام الغربية حول إعادة طرح صفقة قرن جديدة بهدف حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشيرا إلى أن هذا الأمر بالغ الأهمية لما يحمله من تخوفات مشروعة على الوطن، إذ لا أحد يعرف طبيعة هذه الصفقة وما تحمله الإدارة الأمريكية الجديدة من مشاريع لتسوية أزمات المنطقة، لكن الذي يجب أن يعرفه الجميع ؛ أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، لن يتخلى عن ثوابته الوطنية، فالأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، ولاءات الملك واضحة "لا للوطن البديل، ولا للتوطين، والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر".



وأكد أن الأردن لن يفرط بحقوقه وثوابته الوطنية، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وسيستمر بدعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لسياسات إسرائيل العدوانية، ومحاولاتها تهجير الفلسطينيين قسرا، مبينا أن هذه هي ثوابت الأردن التي لن يقبل التنازل عنها، مهما كانت الضغوطات وارتفعت الأثمان.



وأكد الفايز أن الملك عبدالله الثاني يدرك أخطار التحديات التي تواجه الأردن، ويعمل على معالجتها بحكمته وحنكته السياسية، لذا فإن عهده، بدأ بمرحلة جديدة من البناء والإنجاز تمثلت بإجراء إصلاحات شاملة، بأبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية، بهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية وتحقيق النموذج الديمقراطي، الذي يمكننا من الوصول للحكومات البرلمانية البرامجية، وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتمكين المرأة والشباب في عملية البناء والتنمية.



وقال الفايز، إن الملك لم تغب عنه يوما، التحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن، والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، لهذا طرح رؤيته الشاملة للتحديث الاقتصادي، بهدف إجراء إصلاحات جوهرية على هذا القطاع ، تنعكس على حياة المواطنين المعيشية، وتكون لدينا القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وإيجاد البيئة الاستثمارية الجاذية ، والتخلص من البيروقراطية والترهل الإداري.



وشدد الفايز على أن الأردن قادر على مواجهة كل التحديات التي يتواجهه بفضل حكمة الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية، ووعي الشعب الأردني ومنعة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة.



وقال، إن الأردن تمكن ومع دخول مئويته الثانية؛ من تحقيق إنجازات كبيرة عبر مسيرته الخالدة في المجالات كافة، والحفاظ على ديمومة الدولة الأردنية قوية وراسخة، رغم الصراعات والتحديات التي تعيشها المنطقة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في دارة العين مصطفى البزايعة بمحافظة معان، عددا من ممثلي الفعاليات الشعبية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور مساعدي رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان في المجلس، وذلك في إطار حرص مجلس الأعيان على التواصل مع أبناء الوطن في مختلف المحافظات، للحوار حول مختلف التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأردن، وأهمية تمتين وتعزيز الجبهة الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.