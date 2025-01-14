"يديعوت أحرونوت": مسؤول بمكتب نتانياهو أبلغ بن غفير بأنه ستعرض على سموتريتش حزمة تعويضات للبقاء بالحكومة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "دعوة بن غفير لسموتريتش للانسحاب معا من الحكومة الإسرائيلية أثارت غضب المحيطين بنتانياهو"، لافتةً الى أن "مسؤول بمكتب نتانياهو حذر في اتصال هاتفي مع بن غفير بأن تصريحاته ستترتب عليها عواقب".

كذلك كشفت الصحيفة، نقلاً عن مصدر، أن "مسؤول بمكتب نتانياهو أبلغ بن غفير بأنه يضر بتصريحاته نفسه أولا قبل كل شيء، وستعرض على سموتريتش حزمة تعويضات للبقاء بالحكومة".

في حين ذكرت الصحيفة، أن "بن غفير وصف حزمة التعويضات بأنها وهمية وقال إنه يأمل ألا ينخدع سموتريتش، وقال إن أي حزمة تعويضات لا تبرر بأي شكل من الأشكال صفقة الاستسلام لحماس".