أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "دعوة بن غفير لسموتريتش للانسحاب معا من الحكومة الإسرائيلية أثارت غضب المحيطين بنتانياهو"، لافتةً الى أن "مسؤول بمكتب نتانياهو حذر في اتصال هاتفي مع بن غفير بأن تصريحاته ستترتب عليها عواقب".
كذلك كشفت الصحيفة، نقلاً عن مصدر، أن "مسؤول بمكتب نتانياهو أبلغ بن غفير بأنه يضر بتصريحاته نفسه أولا قبل كل شيء، وستعرض على سموتريتش حزمة تعويضات للبقاء بالحكومة".
في حين ذكرت الصحيفة، أن "بن غفير وصف حزمة التعويضات بأنها وهمية وقال إنه يأمل ألا ينخدع سموتريتش، وقال إن أي حزمة تعويضات لا تبرر بأي شكل من الأشكال صفقة الاستسلام لحماس".
كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت": مسؤول بمكتب نتانياهو أبلغ بن غفير بأنه ستعرض على سموتريتش حزمة تعويضات للبقاء بالحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.