الحجار سحب ادعاء القاضية عون في حق وسيم منصوري

سحب النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، حيث أوضح في بيان أنه سبق و"طلب من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إيداعه ملف الادعاء الحاصل بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وذلك للاطلاع عليه واجراء المقتضى القانوني".

وأضاف "على الأثر، تبين أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) في حق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد جاء تبعاً لالتزام الحاكم بالبند الثالث من التعميم الصادر عنّا برقم 75//2004 تاريخ 6-6-2024، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان".