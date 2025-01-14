"المرصد السوري": مسلحون يأسرون 7 عناصر من الأمن العام في عين الشرقية بسوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن "قوات إدارة الأمن العام التي كانت تتجهز لدخول قرية عين الشرقية في ريف جبلة، عادت بعد أسر المجموعات المحلية لـ7 عناصر من إدارة العمليات، والتهديد بقتلهم في حال تقدمت القوات العسكرية لإجراء الحملة الأمنية دون ضوابط، رغم عدم اعتراف الهيئة بتكليف هؤلاء بمهمة رسمية بعد اعتقالهم ليلا إثر إطلاق الرصاص بشكل عشوائي في عين الشرقية".

وبحسب المرصد، "طالب القيادي بانسحاب المقاتلين الأجانب من المنطقة، وبالمقابل رحب بالقوات العسكرية من أبناء سوريا بالتنسيق مع وجهاء المنطقة لاسيما الشيخ صالح منصور، لضمان عدم ارتكاب انتهاكات، وحل الإشكال بشكل سلمي".

وذكر أن "اليوم، توجهت عشرات السيارات العسكرية التابعة للإدارة العامة للعمليات العسكرية نحو ريف جبلة، وتحديداً قريتي عين الشرقية وزاما، وسط مخاوف من حملات اعتقال تعسفية بحق المدنيين".