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في يوم واحد.. 50 شهيدًا وعشرات المصابين في قصف الاحتلال على غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مناطق متفرقة في مدينة غزة.
ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 50 شهيدًا وعشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء.

نسف وتدمير عشرات المنازل

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال جثث 3 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي الزيتون بمدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للفلسطينيين غرب المدينة، التي شهدت عمليات قصف مركزة أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيًا، ونسف وتدمير عشرات المنازل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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