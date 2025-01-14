شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جدري القردة في سيراليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في سيراليون، حالة الطوارئ الصحية، بما يتيح لها تعبئة الموارد الضرورية لمواجهة فيروس "جدري القردة"، مشددة على ضرورة تعزيز الرقابة على الحدود، وذلك بعد تسجيل حالتين مؤكدتين بالفيروس الوبائي.وقال وزير الصحة في سيراليون اوستان ديمبي: "إن تأكيد إصابة شخصين بجدري القردة دفعنا للعمل الفوري وفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، إذ تسمح لنا بتعبئة الموارد اللازمة لاحتواء المرض ومنع انتشاره وتوفير الرعاية الجيدة للمتضررين".وأشار إلى "زيادة مراقبة الحدود وقدرات الاختبار، فضلًا عن إطلاق حملة توعية وطنية"، ومؤكدًا "الاستعداد للاستجابة الفورية لأي تطورات محتملة".وكانت سيراليون قد أعلنت -نهاية الأسبوع الماضي- عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة منذ إطلاق أعلى مستوى من التأهب العالمي ضد هذا المرض الفيروسي القاتل في عام 2024.