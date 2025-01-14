معوض: حكومة سلام ستولد ولن تكون إلا ميثاقيةً واستباق تشكيلها بالتهويل والتهديد لن ينفع

أكّد رئيس حركة "الاستقلال" النّائب ​ميشال معوض​، أنّ "استباق تشكيل الحكومة بالتّهويل والتّهديد لن ينفع. حكومة رئيس الحكومة المكلّف ​نواف سلام​ ستولد، ولن تكون إلّا ميثاقيّةً بحسب أحكام الدّستور، وخارج نهج الزّبائنيّة والمحاصصات، وستعمل مع رئيس الجمهوريّة على استعادة سيادة الدّولة، وحكم القانون؛ وموقع لبنان في العالم العربي والعالم".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "حكومة نواف سلام ستقوم أيضًا بالإصلاحات البنيويّة المطلوبة لإعادة لبنان على سكّة التّعافي والنّمو والحداثة"، مشدّدًا على أنّه "حان وقت التّواضع لا التّهويل، ومدّ يد التّعاون بيننا كلبنانيّين، والعمل على تسهيل تشكيل الحكومة بما يسرّع في حماية مصالح جميع اللّبنانيّين، من خلال عودة الجميع إلى كنف الدّولة، الدستور، المؤسّسات والممارسات الدّيمقراطيّة". وذكر "أنّني اتصلت بسلام للتّهنئة".