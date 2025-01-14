المكاري وممثل المنظمة الفرنكوفونية أطلقا نشرة الأخبار باللغة الفرنسية عبر تلفزيون لبنان

عقد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط ليفون أميرجانيان مؤتمرا صحافيا أطلقا فيه نشرة اخبار تلفزيون لبنان بالفرنسية، في استوديوهات تلفزيون لبنان - تلة الخياط بحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، النائب سيمون ابي رميا وعدد من السفراء.

وأشار المكاري، الى أنه "لشرف كبير وفخر كبير أن نلتقي اليوم، غداة فصل جديد من تاريخ لبنان، للاحتفال بإعادة إطلاق أخبارنا التلفزيونية باللغة الفرنسية، بعد مرور 24 عاماً على توقف برامج القناة 9 التي يرتبط اسمها بعملاق الإعلام الفرنكوفوني جان كلود بولس".

ولفت الى أن "هذه النشرة التي نأمل أن تلفت انتباهكم وتثير فضولكم، تلتزم تقديم رؤية واضحة ودقيقة للمواضيع التي تمسنا جميعا. ان عملية إعادة الإطلاق هذه تجسد رغبة متجددة في دعم قيم الانفتاح والتعددية وحرية التعبير".

وقال "سيتم التركيز في هذه النشرة على الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، مع إعطاء حيز للثقافة ولصوت الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم للبنان سيدًا علمانيًا متعدد اللغات، يجد كل مواطن فيه مكانه".

وشدد المكاري على" أهمية الفرنكوفونية في وسائل اعلام القطاع العام"، معتبرا ان "الفرنسية ليست مجرد لغة، إنها ثقافة وتاريخ وتراث مشترك".

بدوره، اعرب اميرجانيان عن "سعادته بافتتاح هذه السنة الجديدة بإعادة إطلاق النشرة الإخبارية باللغة الفرنسية عبر تلفزيون لبنان"، لافتاً الى أنه "منذ افتتاح مكتبنا في بيروت، بدا لنا من الضروري النظر بقطاع الإعلام الفرنكوفوني، في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها كل المؤسسات بما في ذلك وسائل الإعلام".

وتابع "يعد الحفاظ على اللغة الفرنسية في المؤسسات الاعلامية مسألة حيوية للحفاظ على التنوع الثقافي والتعبير الديمقراطي".