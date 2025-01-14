شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى على شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون الاثنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الرج شرق مدينة غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الدرج، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46 ألفا و584 مواطنا، وإصابة 109 آلاف و731 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي نابلس، جرف مستوطنون الاثنين الطريق الرئيس الواصل إلى خمس قرى.



وقال نائب رئيس بلدية قبلان، عبد الرحمن عابد، لـ "وفا"، إن آليات تابعة للمستوطنين جرفت الطريق البديل الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس، ويخدم قرى "قبلان، ويتما، وجوريش، وتلفيت، وجالود وقريوت".



وأوضح أن الاحتلال أغلق الطريق بالسواتر الترابية بعد العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وأخطر بوقف العمل في 25 محلا تجاريا على طول الطريق المذكور، وأجرى أعمال تجريف وتوسعة لمستوطنة "رحاليم" القريبة من الطريق، مشيرا إلى أن تلك الطريق كانت تُستخدم طريقا بديلا لخط نابلس - رام الله- القدس، عندما يتم إغلاق الطريق الرئيس المار قرب قريتي الساوية واللبن الشرقية.