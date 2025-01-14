الامارات | منصور بن محمد يعلن عن مبادرة «جاهزية المليار» للتوعية بمخاطر الحرائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن إطلاق مبادرة «جاهزية المليار»، التي تعتبر من أكبر المبادرات العالمية في مجال الحماية والسلامة من مخاطر الحرائق، وتستهدف تدريب وتوعية مليار شخص حول العالم بسبل الوقاية منها خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

وقال سموه «هذه المبادرة الرائدة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي ضمن جهود عالمية بمشاركة 34 دولة و16 منظمة إطفاء كبرى، وهو ما يعكس الدور الريادي للدولة في تعزيز منظومة الأمن والسلامة على المستوى العالمي».

وأضاف سموه: «تتضمن المبادرة مشروع قوافل الأمل لمساعدة ودعم دول نامية من خلال توفير المعدات اللازمة وإنشاء مراكز إطفاء لرفع جاهزيتها واستجابتها للطوارئ، وهدفنا المساهمة في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للجميع».