انت الان تتابع خبر السامرائي وتايلور يناقشان العلاقات الثنائية بين العراق وامريكا وأهمية تعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السّامرائي استقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، فيكتوريا تايلور.".

واضاف البيان، ان "السامرائي رحب في مستهل اللقاء بتايلور، التي عبّرت عن تقديرها لزيارته الأخيرة إلى واشنطن وجهوده لتعزيز الحوار المشترك".

وتابع ان "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم مصالح البلدين".

وأكد السامرائي، بحسب البيان، على "ضرورة تطوير أطر التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بما يلبي تطلعات الشعب العراقي نحو الاستقرار والتنمية".

من جانبها، أكدت تايلور "حرص الولايات المتحدة على دعم العراق في تحقيق الاستقرار والتنمية"، مشددةً على "أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة".

