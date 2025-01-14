انت الان تتابع خبر السوداني يتحدث من لندن عن "عهد جديد" والغاز المصاحب والان مع التفاصيل

ولفت السوداني "سنطرح عدة ملفات ثنائية، انطلاقاً من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي ستوقع لأول مرة بين البلدين، وستشمل خارطة طريق لمختلف المجالات".

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف "هناك آفاق لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والأمنية"، موضحا أن "زيارتنا إلى المملكة المتحدة ستؤسس لعهد جديد في العلاقات بين البلدين".

الى ذلك، قال السوداني "لدينا علاقات جيدة مع المحيط الإقليمي والدولي، وإيران دولة جارة تربطنا معها الكثير من الشراكات والتعاون، كما لدينا تعاون مع السعودية والأردن ومصر"، مضيفا "يمتلك العراق علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإيران، وهذه ميزة تحسب للعراق، ونساهم في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة".

وتابع "علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسساتية وإستراتيجية، ويجمعنا اتفاق الإطار الاستراتيجي"، معتبرا أن "العراق لديه استقلالية في قراره ولا يوجد نفوذ يسيطر على القرار العراقي، ولا يسمح بالتدخل في شؤونه".

وبشأن طريق التنمية، قال السوداني "مشروع طريق التنمية الإستراتيجي تم طرحه لجميع دولة المنطقة ولن يكون له تأثير على دول أخرى، ونؤمن بالشراكات الاقتصادية"، مشددا أن "التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن ليس تحالفاً أو محوراً، وإنما يهدف إلى الشراكة وتعزيز العلاقات".

واختتم "نجحت حكومتنا في رفع نسبة استثمار الغاز المصاحب إلى (67%)، وسنصل إلى نسبة صفر بحرق الغاز عام 2028، بعد إنجاز المشاريع الخاصة بهذا الشأن"، مضيفا "لأول مرة توجد رؤية للعراق في استثمار الغاز المصاحب".