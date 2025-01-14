غوتيريش يثني على الدور المحوري الذي يلعبه العراق

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بغداد - ياسين صفوان - ورحب الأمين العام خلال اللقاء بـ"تسلم العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين"، مهنئاً وزير الخارجية بـ"هذه المسؤولية، مؤكداً على "أهمية المجموعة كشريك استراتيجي في دعم أجندة قمة المستقبل".

وأشاد بـ"دورها في تعزيز التنمية المستدامة وتمكين الدول النامية من تحقيق التقدم في مختلف المجالات"، كما شدد على "ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز مكانة العراق على الساحة الدولية".

من جانبه، أعرب حسين عن "شكره للأمين العام على تعاونه البناء مع العراق"، مشيداً بـ"جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية".

كما قدم وزير الخارجية خلال الاجتماع "شرحاً مفصلاً عن آخر التطورات في المنطقة"، مشيراً إلى "شواغل العراق في هذه المرحلة"، وأكد على "أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمات الراهنة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي".

من جهته، أثنى غوتيريش على "الدور المحوري والإقليمي الذي يلعبه العراق، خصوصاً في ما يتعلق بالتطورات في سوريا، فلسطين، ولبنان"، مؤكداً دعمه لـ"جهود العراق في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة".