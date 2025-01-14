قوات الحدود العراقية: أخرجنا عناصر من "قسد" كانوا موجودين في نقطة داخل حدود البلاد

أعلنت قوات الحدود العراقية، أننا "أخرجنا عناصر من قوات سوريا الديمقراطية كانوا موجودين في نقطة داخل حدود البلاد".

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود توتر على الحدود العراقية مع الجانب السوري".

وأوضحت أن "قيادة قوات الحدود العراقية عملت على إخراج عناصر من قوات سوريا الديمقراطية الذين كانوا يتواجدون في نقطة داخل الأراضي العراقية ضمن قاطع الفوج الثاني لواء الحدود السابع عشر، ويأتي هذا الإجراء من قبل قوات الحدود العراقية لإكمال نصب الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري والذي يقوم به الجهد الهندسي التابع للقيادة".

وأضافت أن "قيادة قوات الحدود العراقية تؤكد أن أمن الحدود في أعلى مستوياته"، داعيةً الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الاخبار من مصادرها الرسمية حصراً وعدم ذكر معلومات غير دقيقة من بينها ما تم تداوله مؤخراً عن وجود توتر في الشريط الحدودي العراقي السوري".